i-SpectrAnalysis_Force - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 832
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
klot
El indicador es un ejemplo de la suavización de la serie temporal del indicador Force Index mediante el filtrado de un armónico de gran orden.
Este enfoque se puede aplicar para la suavización de las lecturas de cualquier indicador. La principal ventaja del método es que prácticamente carece de retardo.
Parámetros de entrada del indicador:
input uint ForcePeriod=13; input ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_EMA; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // Volumen input uint N = 7; // Longitud de la serie input uint SS = 20; // Coeficiente de suavización input int Shift=0; // Desplazamiento del indicador en horizontal en barras
donde:
- N — establece la longitud de la serie (potencia de dos);
- SS — coeficiente de suavización en el espectro obtenido, pone a cero las frecuencias del valor establecido más arriba. SS no puede ser mayor que 2^N. Con SS = 2^N se repite al completo la serie Force Index.
Para trabajar con el indicador, se necesita la biblioteca https://www.mql5.com/es/code/7000.
Fig. 1. Indicador i-SpectrAnalysis_Force
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13751
