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i-SpectrAnalysis_Force - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
klot
Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора Force Index путем фильтрации гармоник большего порядка.
Данный подход можно применять для сглаживания показаний любых индикаторов. Основное преимущество метода — практическое отсутствие задержки.
Входные параметры индикатора:
input uint ForcePeriod=13; input ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_EMA; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // Объем input uint N = 7; // Длина ряда input uint SS = 20; // Коэффициент сглаживания input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
где:
- N — задает длину ряда (степень двойки);
- SS — коэффициент сглаживания в получившемся спектре обнуляет частоты свыше установленного значения. SS не может быть больше, чем 2^N. При SS = 2^N полностью повторяется ряд Force Index.
Для работы индикатора требуется библиотека https://www.mql5.com/ru/code/7000.
Рис.1. Индикатор i-SpectrAnalysis_Force
Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора индикатора скользящего среднего путем фильтрации гармоник большего порядка.i-SpectrAnalysis_AD
Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора Accumulation/Distribution путем фильтрации гармоник большего порядка.
Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора DeMarker путем фильтрации гармоник большего порядка.i-SpectrAnalysis_MA_Cloud
Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора скользящего среднего путем фильтрации гармоник большего порядка.