Indikatoren

i-SpectrAnalysis_Force - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
713
(20)
\MQL5\Include\
dt_fft.mqh (28.84 KB) ansehen
i-spectranalysis_force.mq5 (5.54 KB) ansehen
Der echte Autor:

klot

Der Indikator ist ein Beispiel der Glättung der vorübergehenden Reihe des Indikators Force Index mittels der Filtrierung des höherwertigen Harmonics.

Die vorliegende Vorgehensweise kann man für die Glättung der Angaben beliebiger Indikatoren verwenden. Der Hauptvorteil der Methode — die praktische Abwesenheit des Verzuges.

Eingabeparameter des Indikators:

input uint   ForcePeriod=13;
input  ENUM_MA_METHOD   MAType=MODE_EMA;
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // Объем
input uint N = 7;   // die Lange der Reihe
input uint SS = 20; // Der Koeffizient der Glättung
input int Shift=0;  // Die horizontale Verschiebung des Indikators in Bars

in der:

  • N — gibt die Länge der Reihe (die Stufe der Zwei) ein;
  • SS — Der Koeffizient der Glättung, der im ergebenden Spektrum die Frequenzen über des bestimmten Wertes auf 0 setzt. SS kann nicht größer als 2^N sein. Bei SS = 2^N wird die Reihe Force Index vollständig wiederholt.

Für die Arbeit des Indikators wird die Bibliothek https://www.mql5.com/ru/code/7000 gefordert.

in Abb.1. Der Indikator i-SpectrAnalysis_Force

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13751

