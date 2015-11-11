CodeBaseSecciones
Indicadores

i-SpectrAnalysis_Chaikin - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

klot

El indicador es un ejemplo de la suavización de la serie temporal del indicador Chaikin Oscillator mediante el filtrado de un armónico de gran orden.

Este enfoque se puede aplicar para la suavización de las lecturas de cualquier indicador. La principal ventaja del método es que prácticamente carece de retardo.

Parámetros de entrada del indicador:

input uint                fast_ma_period=3;       // Periodo rápido
input uint                slow_ma_period=10;      // Periodo lento
input ENUM_MA_METHOD       ma_method=MODE_LWMA;   // Tipo de suavización
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // Volumen
input uint N = 7;                                 // Longitud de la serie
input uint SS = 20;                               // Coeficiente de suavización
input int Shift=0;                                // Desplazamiento del indicador en horizontal en barras

donde:

  • N — establece la longitud de la serie (potencia de dos);
  • SS — coeficiente de suavización en el espectro obtenido, pone a cero las frecuencias del valor establecido más arriba. SS no puede ser mayor que 2^N. Con SS = 2^N se repite al completo la serie Chaikin Oscillator.

Para trabajar con el indicador, se necesita la biblioteca https://www.mql5.com/es/code/7000.

Fig. 1. Indicador i-SpectrAnalysis_Chaikin

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13756

