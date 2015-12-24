CodeBaseSecciones
PinBar - indicador para MetaTrader 4

Михаил
Visualizaciones:
2507
Ranking:
(41)
Publicado:
Actualizado:
pin.mq4 (8.48 KB) ver
El indicador marca en el gráfico las barras pin según los parámetros indicados, tales como:

  • tamaño máximo;
  • tamaño mínimo;
  • "profundidad" de la barra pin (zona de los precios de apertura y cierre en tanto por ciento del tamaño);
  • marcar solo en los extremos de día.

Ventana de ajustes del indicador

Aspecto del gráfico con "Only extremum = false"

Aspecto del gráfico con "Only extremum = false"


Aspecto del gráfico con "Only extremum = true"

Consejos:

  • Dado que la barra pin es un patrón de "Price Action", se recomienda usar un marco temporal no inferior a H1.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13703

