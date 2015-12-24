Pon "Me gusta" y sigue las noticias
PinBar - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 2507
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
El indicador marca en el gráfico las barras pin según los parámetros indicados, tales como:
- tamaño máximo;
- tamaño mínimo;
- "profundidad" de la barra pin (zona de los precios de apertura y cierre en tanto por ciento del tamaño);
- marcar solo en los extremos de día.
Ventana de ajustes del indicador
Aspecto del gráfico con "Only extremum = false"
Aspecto del gráfico con "Only extremum = true"
Consejos:
- Dado que la barra pin es un patrón de "Price Action", se recomienda usar un marco temporal no inferior a H1.
