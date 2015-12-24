El asesor busca la tendencia según tres medias móviles (periodo 200, 50, 25 u otros que el usuario desee) y abre operaciones usando Parabolic SAR.

El asesor está basado en el indicador Williams Percent Range. Vende en la zona de sobrecompra, y compra en la zona de sobreventa. Se les ha fijado un trail stop y un temporizador de funcionamiento.