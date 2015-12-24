Forex Fraus (for M1)

El asesor está basado en el indicador Williams Percent Range. Vende en la zona de sobrecompra, y compra en la zona de sobreventa.



El asesor se creó para el marco temporal М1 EURUSD (para cinco dígitos), pero también irá bien para otros. Dispone de un mecanismo de trailing con inicio de funcionamiento y salto regulables. Asimismo, en los ajustes hay un temporizador de funcionamiento. En las propiedades del asesor está indicado como "time" (valor "0" — desactivado, valor "1" — activado). "starttime" — inicio del funcionamiento del asesor según la hora del terminal, "stoptime" — final del funcionamiento según la hora del terminal.

Cierra las posiciones usando trailing stop, las posiciones sin cerrar las cierra al darse una operación opuesta.

Parte del código se ha tomado prestada del asesor "ft_cci" en la revista FORTRADER.Ru, autor Yuri.





El asesor se puso a prueba en una cuenta demo, buenos índices (no se conserva el estado de la cuenta). El asesor no ha sido puesto a prueba en el simulador (por culpa de la computadora, que es prehistórica, no tira). Pido por favor a quien lo ponga a prueba, que muestre el gráfico en los comentarios. Gracias por anticipado.