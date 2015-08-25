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Индикаторы

PinBar - индикатор для MetaTrader 4

Михаил
Михаил

Михаил

9 кодов 27 комментариев
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Просмотров:
14835
Рейтинг:
(41)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор отмечает на графике пин-бары по заданным параметрам, таким как:

  • максимальный размер;
  • минимальный размер;
  • "глубина" пин-бара (зона цен открытия и закрытия в процентах от размера);
  • отмечать только на дневных экстремумах.

Окно настроек индикатора

Окно настроек индикатора


Вид графика при "Only extremum = false"

Вид графика при "Only extremum = false"


Вид графика при "Only extremum = true"

Вид графика при "Only extremum = true"

Советы:

  • Так как пин-бар является паттерном "Price Action", рекомендуется использовать таймфрейм не ниже H1.
Trend_Catcher Trend_Catcher

Советник ищет тренд по трем скользящим средним (период 200, 50, 25 или другие по желанию пользователя) и открывает сделки с использованием индикатора Parabolic SAR.

Forex Fraus (for M1) Forex Fraus (for M1)

Советник основан на индикаторе Williams Percent Range. Продает в зоне перекупленности и покупает в зоне перепроданности. К нему прикручен трал и таймер работы.

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OrderTimeAlert OrderTimeAlert

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