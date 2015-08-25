Советник ищет тренд по трем скользящим средним (период 200, 50, 25 или другие по желанию пользователя) и открывает сделки с использованием индикатора Parabolic SAR.

Советник основан на индикаторе Williams Percent Range. Продает в зоне перекупленности и покупает в зоне перепроданности. К нему прикручен трал и таймер работы.