Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
PinBar - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 14835
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор отмечает на графике пин-бары по заданным параметрам, таким как:
- максимальный размер;
- минимальный размер;
- "глубина" пин-бара (зона цен открытия и закрытия в процентах от размера);
- отмечать только на дневных экстремумах.
Окно настроек индикатора
Вид графика при "Only extremum = false"
Вид графика при "Only extremum = true"
Советы:
- Так как пин-бар является паттерном "Price Action", рекомендуется использовать таймфрейм не ниже H1.
Советник ищет тренд по трем скользящим средним (период 200, 50, 25 или другие по желанию пользователя) и открывает сделки с использованием индикатора Parabolic SAR.Forex Fraus (for M1)
Советник основан на индикаторе Williams Percent Range. Продает в зоне перекупленности и покупает в зоне перепроданности. К нему прикручен трал и таймер работы.
Библиотека FuzzyNet для создания нечетких моделей была написана на C#. При переводе на MQL4 в библиотеку добавлены 8 функций принадлежности и 4 метода дефаззификации для систем типа Мамдани.OrderTimeAlert
Эксперт следит за рыночными ордерами и выдает звуковой сигнал по прошествии заданного времени с момента открытия ордера.