PinBar - Indikator für den MetaTrader 4
Dieser Indikator markiert, basierend auf den Eingabeparametern Pin-Bars auf dem Chart. Parameter:
- Die maximale Größe;
- Die minimale Größe
- Die Tiefe einer Pin-Bar (Eröffnungs und Schlusskurs-Zonen in Prozent der Größe);
- Markierung nur bei Tages-Extremwerten.
Das Indikator-Parameterfenster
Das Ergebnis einer Chartdarstellung bei "Only extremum = false"
Das Ergebnis einer Chartdarstellung bei "Only extremum = true"
Hinweise:
- Da die Pin-Bar ein "Price Action" Muster ist, wird es empfohlen, eine Timeframe von größer gleich H1 zu verwenden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13703
