Dieser EA sucht mithilfe von 3 MAs (Perioden 200, 50, 25 oder andere) nach einem Trend und öffnet unter Verwendung des Parabolic SAR Indikators Orders. Dieser Expert Advisor verwendet Martingale. Die Positionsgröße wird in Prozent von der Einlage, unter Berücksichtigung von Stop-Loss berechnet.

Erzeugen Sie ganz einfach horizontale Linien mit einem Tastendruck. Wählen Sie die Farbe der Widerstandslinie und der Unterstützungslinie, der Indikator wechselt automatisch die Farbe sobald eine Linie überschritten worden ist und sie können einen Alarm erhalten wenn eine Linie gekreuzt wird. Sie können die Historie der Widerstands- und Unterstützungslinien sehen.