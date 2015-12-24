El asesor busca la tendencia según tres medias móviles (periodo 200, 50, 25 u otros que el usuario desee) y abre operaciones usando Parabolic SAR. En el asesor se dispone de martingale, el cálculo de lote se realiza en tanto por ciento del depósito, dependiendo del stop-loss.

En la nueva versión se ha añadido la posibilidad de 1) elegir el día para comerciar, 2) abrir la orden según la señal invertida, 3) desactivar el cierre de órdenes al encontrarse una señal opuesta.

Entrada en el mercado

Compra: si el precio actual está por encima del punto del indicador Parabolic SAR en la vela actual, el precio de cierre de la vela anterior está por debajo del punto anterior del indicador Parabolic SAR, es decir, tiene lugar un cambio de las indicaciones del indicador, si la МА rápida está por encima de la primera МА lenta, si el precio actual está por encima de la segunda МА rápida con otro periodo, entonces se abre una orden de compra.

Venta: si el precio actual está por debajo del punto del indicador Parabolic SAR en la vela actual, el precio de cierre de la vela anterior está por encima del punto anterior del indicador Parabolic SAR, es decir, tiene lugar un cambio de las indicaciones del indicador, si la МА rápida está por debajo de la primera МА lenta, si el precio actual está por debajo de la segunda МА rápida con otro periodo, entonces se abre una orden de venta.

El asesor cierra las órdenes al darse la señal opuesta.

Si Auto_SL = true, entonces el stop-loss se calcula de forma automática y se establece en el punto del indicador Parabolic SAR. Se puede aplicar el coeficiente SL_koef, en el que se multiplica la distancia en puntos entre el lugar de apertura de una orden y el punto del indicador Parabolic SAR. Ejemplo: si desde el lugar donde se ha establecido la orden hasta el punto del indicador Parabolic SAR hay 20 puntos, y SL_koef=2, entonces la orden se establecerá con un stop-loss de 40 puntos, si SL_koef=0.5, entonces la orden se establecerá son un stop-loss de 10 puntos, etcétera.

Si Auto_SL = false, entonces el stop-loss será fijo e igual al parámetro SL en puntos.

Si Auto_TP = true, entonces el take-profit se calcula de forma automática a partir del stop-loss y se multiplica por TP_koef. Ejemplo: si TP_koef=2, esto siginifica que el take-profit será dos veces superior al stop-loss calculado.

Si Auto_TP = false, entonces el take-profit será fijo e igual a TP en puntos.

Ajustes de lote y martingale

El lote de las órdenes se calcula en tanto por ciento del depósito, a partir del parámetro Risk y del stop-loss. Ejemplo: el saldo de la cuenta es de 1000 dólares, el stop-loss es de 100 puntos, con un Risk = 1 (1 tanto por ciento del depósito) podemos perder 10 unidades de la divisa, de esta forma, el lote será de 0.01, con Risk=10 el lote será de 0.1.

Si Martin = true y la última transacción se ha cerrado con pérdidas, entonces el riesgo de la siguiente transacción se aumentará en una cantidad de Koef veces.

Si Martin = false, entonces el asesor calculará el lote en tanto por ciento del saldo actual de la cuenta.

Ausencia de pérdidas y trailing-stop