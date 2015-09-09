El experto Exp_ColorSchaffRSITrendCycle está construido sobre la base del cambio de posición del oscilador ColorSchaffRSITrendCycle con respecto a los niveles de sobrecompra y sobreventa.

El experto Exp_ColorSchaffMomentumTrendCycle está construido sobre la base del cambio de posición del oscilador ColorSchaffMomentumTrendCycle con respecto a los niveles de sobrecompra y sobreventa.