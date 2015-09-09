CodeBaseSecciones
Ernst Van Der Merwe
El indicador construye velas según cuatro instrumentos en una ventana aparte.

El indicador se puede modificar fácilmente para cambiar la cantidad de instrumentos representados.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/13468

