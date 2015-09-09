Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Multi Symbol Chart - indicador para MetaTrader 5
El indicador construye velas según cuatro instrumentos en una ventana aparte.
El indicador se puede modificar fácilmente para cambiar la cantidad de instrumentos representados.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/13468
