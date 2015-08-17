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Multi Symbol Chart - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор строит свечи по четырем инструментам в отдельном окне.
Индикатор можно легко модифицировать для изменения количества отображаемых инструментов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13468
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