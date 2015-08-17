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Индикаторы

Multi Symbol Chart - индикатор для MetaTrader 5

Ernst Van Der Merwe
Ernst Van Der Merwe

Ernst Van Der Merwe

14 кодов 402 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3508
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор строит свечи по четырем инструментам в отдельном окне.

Индикатор можно легко модифицировать для изменения количества отображаемых инструментов.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13468

ForecastOscilator_HTF ForecastOscilator_HTF

Индикатор ForecastOscilator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Flat_HTF Flat_HTF

Индикатор Flat с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

MyBOLsAlert MyBOLsAlert

Индикатор Bollinger Bands со звуковыми и email-оповещениями.

Peak Lines by Price Histogram Peak Lines by Price Histogram

Этот индикатор показывает линии поддержки/сопротивления, используя гистограмму цены.