記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
複数銘柄チャート - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は4つの銘柄のローソク足を1つの別のウィンドウにプロットします。
表示する銘柄の数は簡単に変更できます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13468
Exp_ColorSchaffRSITrendCycle
Exp_ColorSchaffRSITrendCycleエキスパートアドバイザーは、買われ過ぎ及び売られ過ぎレベルに相対したColorSchaffRSITrendCycleオシレータの位置の変更に基づいています。Exp_ColorSchaffMomentumTrendCycle
Exp_ColorSchaffMomentumTrendCycleエキスパートアドバイザーは、買われ過ぎ及び売られ過ぎレベルに相対したColorSchaffMomentumTrendCycleオシレータの位置の変更に基づいています。
Exp_ColorSchaffRVITrendCycle
Exp_ColorSchaffRVITrendCycleエキスパートアドバイザーは、買われ過ぎ及び売られ過ぎレベルに相対したColorSchaffRVITrendCycleオシレータの位置の変更に基づいています。Exp_ColorSchaffTriXTrendCycle
Exp_ColorSchaffTriXTrendCycleエキスパートアドバイザーは、買われ過ぎ及び売られ過ぎレベルに相対したColorSchaffTriXTrendCycleオシレータの位置の変更に基づいています。