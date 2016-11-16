コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

複数銘柄チャート - MetaTrader 5のためのインディケータ

Ernst Van Der Merwe | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1399
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標は4つの銘柄のローソク足を1つの別のウィンドウにプロットします。

表示する銘柄の数は簡単に変更できます。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13468

