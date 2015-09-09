CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Exp_ColorSchaffRSITrendCycle - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
colorschaffrsitrendcycle.mq5 (10.93 KB) ver
\MQL5\Experts\
exp_colorschaffrsitrendcycle.mq5 (6.48 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
El experto Exp_ColorSchaffRSITrendCycle está construido sobre la base del cambio de posición del oscilador ColorSchaffRSITrendCycle con respecto a los niveles de sobrecompra y sobreventa. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar la ruptura de nivel.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ColorSchaffRSITrendCycle.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Fig.1. Ejemplos de operaciones en el gráfico


Resultados de la simulación en el año 2014 en GBPJPY H4:

Fig.2. Gráfico de resultados de simulación

Fig.2. Gráfico de resultados de simulación

Exp_ColorSchaffMomentumTrendCycle Exp_ColorSchaffMomentumTrendCycle

El experto Exp_ColorSchaffMomentumTrendCycle está construido sobre la base del cambio de posición del oscilador ColorSchaffMomentumTrendCycle con respecto a los niveles de sobrecompra y sobreventa.

Exp_ColorSchaffMFITrendCycle Exp_ColorSchaffMFITrendCycle

El experto Exp_ColorSchaffMFITrendCycle está construido sobre la base del cambio de posición del oscilador ColorSchaffMFITrendCycle con respecto a los niveles de sobrecompra y sobreventa.

Multi Symbol Chart Multi Symbol Chart

Gráfico de velas "todo en uno".

Exp_ColorSchaffRVITrendCycle Exp_ColorSchaffRVITrendCycle

El experto Exp_ColorSchaffRVITrendCycle está construido sobre la base del cambio de posición del oscilador ColorSchaffRVITrendCycle con respecto a los niveles de sobrecompra y sobreventa.