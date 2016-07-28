CodeBaseKategorien
Multi Symbol Chart - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator zeichnet Kerzen-formationen für vier Symbole in ein separates Fenster.

Er kann einfach angepasst werden, um mehr oder weniger Symbole zu zeigen.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13468

