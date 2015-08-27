CodeBaseSeções
Multi Symbol Chart - indicador para MetaTrader 5

Ernst Van Der Merwe
Publicado:
Atualizado:
O indicador plota formações de candles para quatro símbolos (ativos) em janela separada.

Ele pode ser facilmente alterado para mostrar mais ou menos símbolos.

