ColorSchaffWPRTrendCycle - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor:
EarnForex.com
Der Schaff Trend Cycle Indikator basierend auf dem Unterschied zwischen zwei WPR Oszillatoren mit verschiedenen Perioden.
Abb.1. Der ColorSchaffWPRTrendCycle Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13442
ColorSchaffRVITrendCycle
Der Schaff Trend Cycle Indikator basierend auf dem Unterschied zwischen zwei RVI Oszillatoren mit verschiedenen Perioden.ColorSchaffMFITrendCycle
Der Schaff Trend Cycle Indikator basierend auf dem Unterschied zwischen zwei MFI Oszillatoren mit verschiedenen Perioden.
ColorSchaffMFITrendCycle_HTF
Der ColorSchaffMFITrendCycle Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.ColorSchaffMomentumTrendCycle_HTF
Der ColorSchaffMomentumTrendCycle Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.