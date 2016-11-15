無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ColorSchaffWPRTrendCycle - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者: EarnForex.com
周期が異なる2つのWPRオシレータの違いに基づいたSchaff Trend Cycle指標
図1 ColorSchaffWPRTrendCycle指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13442
