ColorSchaffMomentumTrendCycle - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者: EarnForex.com
周期が異なる2つのモメンタムオシレータの違いに基づいたSchaff Trend Cycle指標
図1 ColorSchaffMomentumTrendCycle指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13435
