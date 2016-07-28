CodeBaseKategorien
ColorSchaffMomentumTrendCycle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Echter Autor:

EarnForex.com

Der Schaff Trend Cycle Indikator basierend auf dem Unterschied zwischen zwei Momentum Oszillatoren mit verschiedenen Perioden.

Abb.1. Der ColorSchaffMomentumTrendCycle Indikator

Abb.1. Der ColorSchaffMomentumTrendCycle Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13435

