CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ColorSchaffRSITrendCycle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
966
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

EarnForex.com

O indicador Schaff Trend Cycle com base na diferença entre dois osciladores RSI de diferentes períodos.

Fig.1. O indicador ColorSchaffRSITrendCycle

Fig.1. O indicador ColorSchaffRSITrendCycle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13434

ColorXATR_HTF ColorXATR_HTF

O indicador ColorXATR com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

ColorXCCXCandle ColorXCCXCandle

O indicador XCCX implementado como uma sequência de velas.

ColorSchaffMomentumTrendCycle ColorSchaffMomentumTrendCycle

O indicador Schaff Trend Cycle com base na diferença entre dois osciladores Momentum de diferentes períodos.

ColorSchaffTriXTrendCycle ColorSchaffTriXTrendCycle

O indicador Schaff Trend Cycle com base na diferença entre dois osciladores Trix de diferentes períodos.