無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ColorSchaffRSITrendCycle - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 711
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
周期が異なる2つのRSIオシレータの違いに基づいた Schaff Trend Cycle指標
図1 ColorSchaffRSITrendCycle指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13434
ColorXATR_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorXATR指標ColorXCCXCandle
ローソク足のシーケンスとして実装されたXCCX指標。
ColorSchaffMomentumTrendCycle
周期が異なる2つのモメンタムオシレータの違いに基づいたSchaff Trend Cycle指標ColorSchaffTriXTrendCycle
周期が異なる2つのTriXオシレータの違いに基づいたSchaff Trend Cycle指標