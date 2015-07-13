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ColorSchaffRSITrendCycle - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
EarnForex.com
Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами RSI.
Рис.1. Индикатор ColorSchaffRSITrendCycle
ColorXATR_HTF
Индикатор ColorXATR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorXRSXCandle
Индикатор XRSX в свечном виде.
ColorSchaffMomentumTrendCycle
Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами Momentum.ColorSchaffTriXTrendCycle
Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами TriX.