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Индикаторы

ColorSchaffRSITrendCycle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1686
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

EarnForex.com

Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами RSI.

Рис.1. Индикатор ColorSchaffRSITrendCycle

Рис.1. Индикатор ColorSchaffRSITrendCycle

ColorXATR_HTF ColorXATR_HTF

Индикатор ColorXATR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorXRSXCandle ColorXRSXCandle

Индикатор XRSX в свечном виде.

ColorSchaffMomentumTrendCycle ColorSchaffMomentumTrendCycle

Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами Momentum.

ColorSchaffTriXTrendCycle ColorSchaffTriXTrendCycle

Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами TriX.