CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ColorJMomentum_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1428
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор ColorJMomentum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorJMomentum.mq5.

Рис.1. Индикатор ColorJMomentum_HTF

Рис.1. Индикатор ColorJMomentum_HTF

ColorJLaguerre_HTF ColorJLaguerre_HTF

Индикатор ColorJLaguerre с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorZerolagX10MA ColorZerolagX10MA

Этот аналог скользящей средней формирует свои показания, используя десять скользящих средних.

Gaps Gaps

Индикатор ценовых разрывов между закрытием предыдущей свечи и открытием текущей (нулевой).

ColorZerolagX10MA_HTF ColorZerolagX10MA_HTF

Индикатор ColorZerolagX10MA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.