Индикаторы

ColorZerolagMomentum_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1312
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор ColorZerolagMomentum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorZerolagMomentum.mq5.

Рис.1. Индикатор ColorZerolagMomentum_HTF

ColorSTLM_HTF ColorSTLM_HTF

Индикатор ColorSTLM с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorZerolagMomentumOSMA ColorZerolagMomentumOSMA

Сглаженная скорость изменения индикатора ColorZerolagMomentum, представленная цветной гистограммой.

ColorZerolagMomentumOSMA_HTF ColorZerolagMomentumOSMA_HTF

Индикатор ColorZerolagMomentumOSMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorZerolagMomentumOSMACandle ColorZerolagMomentumOSMACandle

Индикатор ColorZerolagMomentumOSMA в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом ColorZerolagMomentumOSMA соответствующих ценовых таймсерий.