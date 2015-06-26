Смотри, как бесплатно скачать роботов
ColorZerolagMomentum_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор ColorZerolagMomentum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorZerolagMomentum.mq5.
Рис.1. Индикатор ColorZerolagMomentum_HTF
ColorSTLM_HTF
Индикатор ColorSTLM с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorZerolagMomentumOSMA
Сглаженная скорость изменения индикатора ColorZerolagMomentum, представленная цветной гистограммой.
ColorZerolagMomentumOSMA_HTF
Индикатор ColorZerolagMomentumOSMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorZerolagMomentumOSMACandle
Индикатор ColorZerolagMomentumOSMA в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом ColorZerolagMomentumOSMA соответствующих ценовых таймсерий.