指标 ColorSTLM 在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 ColorSTLM.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. ColorSTLM_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13320
模拟时钟ClockAnalog
在背景上显示的 24-小时模拟 GMT(UTC) 市场时钟。时钟显示格林威治时间, 并根据时间表显示所有主要股票交易所的状态。Well Martin
棒马丁 EA 基于两个指标: 布林带和 ADX。
DailySize
日线级价格走势范围指标。显示每日价格波动的历史。ColorZerolagMomentum_HTF
指标 ColorZerolagMomentum 在输入参数中有时间帧选项。