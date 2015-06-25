CodeBaseРазделы
LotLine - скрипт для MetaTrader 5

Скрипт помещает на график горизонтальную линию и показывает объем сделки в лотах, необходимый для того, чтобы позиция перешла в то место, где расположена линия.

Линию можно двигать, при этом скрипт показывает необходимый размер лота.

