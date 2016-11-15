コードベースセクション
LotLine - MetaTrader 5のためのスクリプト

Viktor Mossekhin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
921
評価:
(31)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
スクリプトは、チャート上に水平線を配置し、ラインが配置されている場所にポジションを移動させるために必要なロット単位の取引量を示しています。

線が移動されると、スクリプトは必要なロットサイズを更新します。


LotLine

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13304

