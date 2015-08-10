CodeBaseSeções
LotLine - script para MetaTrader 5

O script coloca a linha horizontal em um gráfico e mostra o volume de negociações em lotes necessários para mover a posição para onde a linha está localizada.

Mova a linha, e o script irá atualizar o tamanho do lote necessário.

LotLine

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13304

