Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
LotLine - script para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2497
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O script coloca a linha horizontal em um gráfico e mostra o volume de negociações em lotes necessários para mover a posição para onde a linha está localizada.
Mova a linha, e o script irá atualizar o tamanho do lote necessário.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13304
ColorZerolagRSIOSMACandle
O indicador ColorZerolagRSIOSMA implementado como uma sequência de velas.ColorZerolagRSIOSMA_HTF
O indicador ColorZerolagRSIOSMA com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.
MomentumCloud_HTF
O indicador MomentumCloud com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.ColorZerolagMomentum
Esta variante do oscilador Momentum é calculado com base em cinco indicadores Momentum.