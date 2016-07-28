CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Skripte

LotLine - Skript für den MetaTrader 5

Viktor Mossekhin
1245
(31)
lotline.mq5 (3.24 KB) ansehen
Das Skript platziert die horizontale Linie am Chart und zeigt das handelsvolumen in Lots, das benötigt wird um die Position an die wo auch immer platzierte Linie zu bringen.

Verschieben Sie die Linie und das Skript aktualisiert die notwendige Lotgröße.

LotLine

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13304

