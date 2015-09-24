代码库部分
ColorZerolagRSIOSMA_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
972
等级:
(15)
已发布:
已更新:
指标 ColorZerolagRSIOSMA 在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 ColorZerolagRSIOSMA.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. ColorZerolagRSIOSMA_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13302

MomentumCloud MomentumCloud

云指标, 包络线呈现的是动量振荡器计算的最高价和最低价的数值。

ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 ColorZerolagTriXOSMATrend_x10

指标 ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 显示来自十个不同时间帧的 ColorZerolagTriXOSMA 振荡器方向。

ColorZerolagRSIOSMACandle ColorZerolagRSIOSMACandle

指标 ColorZerolagRSIOSMA 以蜡烛条序列的形式实现。

LotLine LotLine

此脚本显示移动持仓至期望价位所需的交易量手数。