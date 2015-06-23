Смотри, как бесплатно скачать роботов
ColorZerolagRSIOSMA_HTF - индикатор для MetaTrader 5
1452
Индикатор ColorZerolagRSIOSMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorZerolagRSIOSMA.mq5.
Рис.1. Индикатор ColorZerolagRSIOSMA_HTF
MomentumCloud
Индикатор, выполненный в виде облака, огибающие которого представляют значения осциллятора Momentum, рассчитанные от High и Low ценового ряда.HFT Spreader for FORTS
Робот, торгующий внутри спреда в стакане.
ColorZerolagRSIOSMACandle
Индикатор ColorZerolagRSIOSMA в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом ColorZerolagRSIOSMA соответствующих ценовых таймсерий.Time Price Scale Enables Disables
Скрипт управляет отображением шкал дат и цен для всех открытых графиков или только для одного графика.