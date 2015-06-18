CodeBaseРазделы
Индикаторы

Bollinger_Squeeze_v9_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
1920
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор Bollinger_Squeeze_v9 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Bollinger_Squeeze_v9.mq5.

Рис.1. Индикатор Bollinger_Squeeze_v9_HTF

