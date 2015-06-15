CodeBaseРазделы
Индикаторы

TriXCloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
1744
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
2015.06.15 13:42
Индикатор TriXCloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора TriXCloud.mq5.

Рис.1. Индикатор TriXCloud_HTF

