Exp_ColorZerolagTriX - Asesor Experto para MetaTrader 5
Experto Exp_ColorZerolagTriX con entrada al cambiar el color de la nube del indicador ColorZerolagTriX. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar el cruce entre el oscilador su línea de señal.
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo complilado del indicador ColorZerolagTriX.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2014 en GBPJPY H4:
Fig.2. Gráfico de resultados de simulación
Este análogo de TriX forma sus indicaciones usando cinco indicadores Triple Exponential Moving Averages Oscillator.TriXCloud_HTF
Indicador TriXCloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
El experto Exp_CenterOfGravityOSMA está construido sobre la base del cambio de dirección del histograma CenterOfGravityOSMA.ColorZerolagTriX_HTF
Indicador ColorZerolagTriX con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.