请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
此 TriXCloud 指标在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 TriXCloud.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. TriXCloud_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13198
TriXCloud
云指标，在计算最高价和最低价的 TriX 振荡器之间绘制包络。Exp_ColorZerolagRVI
当 ColorZerolagRVI 指标的云改变其颜色时，Exp_ColorZerolagRVI EA 入场。
ColorZerolagTriX
此 TriX 模拟振荡器基于五条三重指数移动均线振荡器指标。Exp_ColorZerolagTriX
当 ColorZerolagTriX 指标的云改变其颜色时，Exp_ColorZerolagTriX EA 入场。