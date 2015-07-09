Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
TriXCloud - indicador para MetaTrader 5
1247
Indicador de nuvem, os envelopes dos quais representam os valores de oscilador Trix calculados para alta e baixa dos preços.
Fig.1. O indicador TriXCloud
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13197
Exp_ColorZerolagRVI
O Expert Advisor Exp_ColorZerolagRVI entra no mercado quando o indicador de nuvem ColorZerolagRVI muda de cor.Exp_ColorZeroLAG_MA
Expert Advisor com base na mudança de direção do indicador ColorZeroLAG_MA.
TriXCloud_HTF
O indicador TriXCloud com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.ColorZerolagTriX
Este oscilador análogo ao TriX é calculado com base em cinco indicadores Oscilador Médias Móveis Exponenciais Triplas.