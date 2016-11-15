コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

TriXCloud - MetaTrader 5のためのインディケータ

エンベロープが高値と安値のために計算されるTRIXオシレータの値を表すクラウド指標


図1　TriXCloud指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13197

Exp_ColorZerolagRVI Exp_ColorZerolagRVI

Exp_ColorZerolagRVIエキスパートアドバイザーはColorZerolagRVI指標の雲の色が変更したときに市場に参入します。

Exp_ColorZeroLAG_MA Exp_ColorZeroLAG_MA

ColorZeroLAG_MA指標の方向の変化に基づいたエキスパートアドバイザー

TriXCloud_HTF TriXCloud_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むTriXCloud指標

ColorZerolagTriX ColorZerolagTriX

このTriXオシレータのバリアントは5つの3 重指数移動平均指標に基づいて算出されます。