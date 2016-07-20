Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
TriXCloud - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 812
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein Indikator als Wolke, der seine Werte der Hüllenkurve aus denen des TriX Oszillators auf Basis der Hochs und Tiefs berechnet.
Abb.1. Der TriXCloud Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13197
Exp_ColorZerolagRVI
Der Expert Advisor Exp_ColorZerolagRVI auf Basis der Richtungswechsel des ColorZerolagRVI Indikators.Exp_ColorZeroLAG_MA
Der Expert Advisor auf Basis der Richtungswechsel des ColorZeroLAG_MA Indikators.
TriXCloud_HTF
Der TriXCloud Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.DarvasBoxesCloud_HTF
Der Indikator DarvasBoxesCloud mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.