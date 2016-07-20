CodeBaseKategorien
Indikatoren

TriXCloud - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Ein Indikator als Wolke, der seine Werte der Hüllenkurve aus denen des TriX Oszillators auf Basis der Hochs und Tiefs berechnet.

Abb.1. Der TriXCloud Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13197

Exp_ColorZerolagRVI Exp_ColorZerolagRVI

Der Expert Advisor Exp_ColorZerolagRVI auf Basis der Richtungswechsel des ColorZerolagRVI Indikators.

Exp_ColorZeroLAG_MA Exp_ColorZeroLAG_MA

Der Expert Advisor auf Basis der Richtungswechsel des ColorZeroLAG_MA Indikators.

TriXCloud_HTF TriXCloud_HTF

Der TriXCloud Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

DarvasBoxesCloud_HTF DarvasBoxesCloud_HTF

Der Indikator DarvasBoxesCloud mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.