Индикаторы

TriXCloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Индикатор, выполненный в виде облака, огибающие которого представляют значения осциллятора TriX, рассчитанные от High и Low ценового ряда.

Рис.1. Индикатор TriXCloud

