Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TriXCloud - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1721
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор, выполненный в виде облака, огибающие которого представляют значения осциллятора TriX, рассчитанные от High и Low ценового ряда.
Рис.1. Индикатор TriXCloud
Exp_ColorZerolagRVI
Эксперт Exp_ColorZerolagRVI со входом при изменении цвета облака индикатора ColorZerolagRVI.Exp_ColorZeroLAG_MA
Эксперт на основе изменения направления скользящей средней ColorZeroLAG_MA.
ColorZerolagTriX
Этот аналог осциллятора TriX формирует свои показания, используя пять индикаторов Triple Exponential Moving Averages Oscillator.Exp_CenterOfGravityOSMA
Эксперт Exp_CenterOfGravityOSMA построен на основе изменения направления движения гистограммы CenterOfGravityOSMA.