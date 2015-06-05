CodeBaseРазделы
Индикаторы

RSICloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Индикатор, выполненный в виде облака, огибающие которого представляют значения осциллятора RSI, рассчитанные от High и Low ценового ряда.

Рис.1. Индикатор RSICloud

CCIBands_HTF CCIBands_HTF

Индикатор CCIBands с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

CCICloud_HTF CCICloud_HTF

Индикатор CCICloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

CenterOfGravityOSMA CenterOfGravityOSMA

Индикатор "Центр гравитации Элерса", представленный цветной гистограммой OSMA.

CoppockHist CoppockHist

Цветная гистограмма на базе известного индикатора Эдварда Коппока.