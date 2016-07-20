CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

CoeffofLine_true_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
699
Rating:
(13)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der CoeffofLine_true Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)

Der Indikator benötigt die Indikatordatei CoeffofLine_true.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der CoeffofLine_true_HTF Indikator

Abb.1. Der CoeffofLine_true_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13055

ChannelAnt_HTF ChannelAnt_HTF

Der ChannelAnt Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

ChangeOfVolatility_HTF ChangeOfVolatility_HTF

Der ChangeOfVolatility Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

CMx_HTF CMx_HTF

Der CMx Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

MultiCMxTrend_x10 MultiCMxTrend_x10

Der MultiCMxTrend_x10 Indikator zeigt die aktuellen Trends der CMx Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.