代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

CoeffofLine_true_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1161
等级:
(13)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

CoeffofLine_true 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 CoeffofLine_true.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. CoeffofLine_true_HTF

图例.1. CoeffofLine_true_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13055

ChannelAnt_HTF ChannelAnt_HTF

此 ChannelAnt 指标在输入参数中有时间帧选项。

ChangeOfVolatility_HTF ChangeOfVolatility_HTF

此 ChangeOfVolatility 指标在输入参数中有时间帧选项。

CMx_HTF CMx_HTF

此 CMx 指标在输入参数中有时间帧选项。

MultiCMxTrend_x10 MultiCMxTrend_x10

此 MultiCMxTrend_x10 指标依据来自十个不同时间帧 CMx 振荡器的位置，显示当前趋势的信息。