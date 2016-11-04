コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

CoeffofLine_true_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
690
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCoeffofLine_true指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はCoeffofLine_true.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　CoeffofLine_true_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13055

