请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
此 Rainbow 指标在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 Rainbow.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. Rainbow_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13032
Rainbow
在单一图表上显示六十条周期梯度变化的移动均线。Chande_Momentum_Oscillator_HTF
此 Chande 动量振荡器指标在输入参数中有时间帧选项。
ChandelExitSign
信号量指标，当 ChandelExit 指标的云改变其颜色时触发。ChandelExit_HTF_Signal
此 ChandelExit_HTF_Signal 指标基于 ChandelExitSign 指标显示趋势方向和信号。