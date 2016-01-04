CodeBaseРазделы
Индикаторы

RealValueExtended - индикатор для MetaTrader 4

G.Szczerba | Russian English Español Deutsch 日本語
Опубликован:
Обновлен:
Этот индикатор — моя попытка оценить реальную рыночную стоимость. Расширенная версия моего индикатора RealValue с новым параметром. Делает график более сглаженным и медленнее меняющим свое направление.

Идеей было создать что-то, что меняет направление медленнее рыночной цены и лучше соответствует ситуации, чем скользящая средняя.

Индикатор растет, если цена находится выше него и движется вниз, если цена ниже, со скоростью, пропорциональной среднему различию между минимумами и максимумами баров за заданный в параметрах период.

Может использоваться в одиночку, а может — в совокупности со вторым таким же индикатором, с различными параметрами пересечения точек.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13024

