RealValueExtended - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 6961
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Этот индикатор — моя попытка оценить реальную рыночную стоимость. Расширенная версия моего индикатора RealValue с новым параметром. Делает график более сглаженным и медленнее меняющим свое направление.
Идеей было создать что-то, что меняет направление медленнее рыночной цены и лучше соответствует ситуации, чем скользящая средняя.
Индикатор растет, если цена находится выше него и движется вниз, если цена ниже, со скоростью, пропорциональной среднему различию между минимумами и максимумами баров за заданный в параметрах период.
Может использоваться в одиночку, а может — в совокупности со вторым таким же индикатором, с различными параметрами пересечения точек.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13024
