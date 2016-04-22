und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
RealValueExtended - Indikator für den MetaTrader 4
Dieser Indikator ist mein Versuch, den realen Marktwert zu schätzen. Eine erweiterte Version meines RealValue-Indikator mit neuen Parametern. Der den Chart wesentlich glättet und die Richtung langsamer wechselt.
Die Idee war etwas schaffen das viel langsamer als der Marktpreis Richtung ändert und besser ausgestattet ist als der gleitende Durchschnitt.
Indikator nach oben bewegt, wenn Preis darüber und bewegt sich auch oben und unten, wenn Preis darunter und auch, mit Geschwindigkeit proportional zur durchschnittlichen Unterschiede zwischen Minima und Maxima der Bars aus Zeit gegeben als Parameter fährt.
Kann sowohl alleine oder mit zweitem RealValueExtended-Indikator mit verschiedenen Parametern verwendet werden.
