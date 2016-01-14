無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
RealValueExtended - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 898
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このインディケータは、実際値を評価する試みを紹介します。インディケータRealValueの拡張版です。チャートをもっと滑らかにする、またはインディケータの動きをより遅くしました。
移動平均線より正確で、価格より遅く動いているものを作りたいというアイデアでした。
価格が上がる場合、インディケータが上昇し、価格が下がる場合、インディケータが下降します。上昇・下降速度は、指定された期間内のバーの最小値と最大値の差によります。
1個で使用できますし、あるいは他のインディケータと組み合わせて使用できます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13024
RealValue
このインディケータは、実際値を評価する試みを紹介します。Aeron JJN Scalper EA
インディケータJJN-Scalperをベースに作られたエキスパートアドバイザです。
インディケータMomentumとアラートを入手するインディケータMACDのことです。
インディケータMomentumとアラートを入手するインディケータMACDのことです。そのおかげで、ソースコードを読まずに大多数のパラメータを設定できます。Millenium Code
このプログラムは、Milleniumという簡単な自動売買システムの基準バージョンを表しています。