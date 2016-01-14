このインディケータは、実際値を評価する試みを紹介します。インディケータRealValueの拡張版です。チャートをもっと滑らかにする、またはインディケータの動きをより遅くしました。

移動平均線より正確で、価格より遅く動いているものを作りたいというアイデアでした。

価格が上がる場合、インディケータが上昇し、価格が下がる場合、インディケータが下降します。上昇・下降速度は、指定された期間内のバーの最小値と最大値の差によります。

1個で使用できますし、あるいは他のインディケータと組み合わせて使用できます。