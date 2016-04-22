CodeBaseKategorien
RealValue - Indikator für den MetaTrader 4

Dieser Indikator ist mein Versuch, den realen Marktwert zu schätzen. Die Idee war, etwas zu schaffen, die ändert Richtung viel langsamer als der Marktpreis, und ist besser ausgestattet als gleitender Durchschnitt.

Indikator nach oben bewegt, wenn Preis darüber und bewegt sich auch oben und unten, wenn Preis darunter und auch, mit Geschwindigkeit proportional zur durchschnittlichen Unterschiede zwischen Minima und Maxima der Bars aus Zeit gegeben als Parameter fährt.


