RVITrend_x10 - Indikator für den MetaTrader 5
Der RVITrend_x10 Indikator zeigt die RVI Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.
Sind die Oszillatorwerte kleiner als der Überverkauft-Level, werden die farbigen Quadrate rosa, sind sie größer als die Überkauft-Level, werden die Quadrate mittelblau. Sonst sind die Quadrate grau. Der Indikator verwendet die Werte der letzten abgeschlossenen Bars.
Abb.1. Der RVITrend_x10 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12988
Der MultiRVITrend_x10 Indikator zeigt die aktuellen Trends der RVI Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.MultiRSITrend_x10
Der MultiRSITrend_x10 Indikator zeigt die aktuellen Trends der RSI Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.
Der MultiWPRTrend_x10 Indikator zeigt die aktuellen Trends der WPR Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.WPRTrend_x10
Der WPRTrend_x10 Indikator zeigt die WPR Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.