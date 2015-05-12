CodeBaseРазделы
Индикаторы

MultiRSITrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Индикатор MultiRSITrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора RSI с десяти различных таймфреймов.

Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Положение осциллятора ниже уровня перепроданности окрашивает линии в красный цвет, положение выше уровня перекупленности — в сине-голубой. В остальных случаях цвет линий серый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Рис.1. Индикатор MultiRSITrend_x10

RVITrend_x10 RVITrend_x10

Индикатор RVITrend_x10 отображает положение осциллятора RVI с десяти разных таймфреймов.

RSITrend_x10 RSITrend_x10

Индикатор RSITrend_x10 отображает положение осциллятора RSI с десяти разных таймфреймов.

MultiRVITrend_x10 MultiRVITrend_x10

Индикатор MultiRVITrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора RVI с десяти различных таймфреймов.

BinaryWaveSign BinaryWaveSign

Семафорный сигнальный индикатор, формирующий свои сигналы при изменении направления движения индикатора BinaryWave.