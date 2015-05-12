Ставь лайки и следи за новостями
MultiRSITrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор MultiRSITrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора RSI с десяти различных таймфреймов.
Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Положение осциллятора ниже уровня перепроданности окрашивает линии в красный цвет, положение выше уровня перекупленности — в сине-голубой. В остальных случаях цвет линий серый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Рис.1. Индикатор MultiRSITrend_x10
Индикатор RVITrend_x10 отображает положение осциллятора RVI с десяти разных таймфреймов.RSITrend_x10
Индикатор RSITrend_x10 отображает положение осциллятора RSI с десяти разных таймфреймов.
Индикатор MultiRVITrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора RVI с десяти различных таймфреймов.BinaryWaveSign
Семафорный сигнальный индикатор, формирующий свои сигналы при изменении направления движения индикатора BinaryWave.